Начинать новое всегда тяжело. Это выход из зоны комфорта. Но ради расширения клиентской базы, увеличения продаж и продвижения бренда стоит забыть про старые и малоэффективные методы торговли. Сегодня гиганты, такие как Вайлдберриз или Озон, отбирают львиную долю покупателей у акул бизнеса. Они помогают развиваться малому бизнесу и частным компаниям наравне с огромными корпорациями именитых брендов.
e-MARKET TECH. предлагает своим клиентам в рамках тарифных планов ряд услуг:
Как всему этому научиться?
- Регистрация аккаунта на маркетплейсе
- Предварительный анализ товарной категории в аналитическом сервисе
- Загрузка и создание SKU
- Проработка SEO-оптимизированного описания товара, наименования товара, характеристик товара
- Проработка представленного -фото -видеоконтента
- Настройка ценообразования и программы участия в акциях площадки
- Настройка рекламных кабинетов
- Выбор и согласование с получателем поддержки транспортной компании и согласование сроков забора и отправки груза на склад площадки
- Сопровождение оформления и отгрузки заказов
- Консультационная поддержка
Очень просто! Прослушать курсы в нашей e-MARKET Academy, это быстрый и легкий способ получить ответы на ряд вопросов:
- как вести бизнес на маркетплейсах
- как заполнять правильно карточки для Озон, например, или другой площадки
- как выбрать подходящую платформу с учетом особенностей ведения бизнеса
- как правильно использовать инфографику для построения эффективной модели работы на маркетплейсах
Этому не учат в экономических университетах, но в e-MARKET не только в теории расскажут, но и детально проведут индивидуальные и групповые практические занятия для закрепления полученных знаний!
Что конкретно мы предлагаем нашим клиентам? Вы отдыхаете - мы работаем!
Скоро на Яндекс.Маркет, Kapsi, eBay, Alibaba, AliExpress будут размещаться Ваши товары!