e-MARKET TECH.
международный интегратор в маркетплейсы
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+7 (939) 819-79-56﻿
понедельник — пятница с 09:00 до 18:00

Разместим ваш бизнес
на маркетпл﻿ейсах

Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет,
СберМегаМаркет, AliExpress, Kaspi,
eBay, Etsy, Alibaba, Fordaq и еще 30+
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₽ 940+ млн
Управляемый оборот наших селлеров на маркетплейсах
1400+ брендов
На поддержке и развитии онлайн-продаж под ключ
30+ маркетплейсов
eBay, Etsy, Alibaba, Fordaq, Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет, AliExpress, Kaspi, Ярмарка Мастеров и другие

e-MARKET

профессиональный бизнес-интегратор в международные и российские маркетплейсы
Наша команда с 2012 года создаёт для Вас онлайн-бизнес под ключ, в котором абсолютно все процессы мы берём на себя

Результатом нашей работы будет полностью готовый и настроенный магазин, Вам останется только обрабатывать и отправлять заказы
Мы создадим готовый магазин
Бесплатно проконсультируем и подберём маркетплейс
Проведём анализ и аудит вашей
продукции и конкурентов
Подготовим к размещению
и зарегистрируем на маркетплейсе
Проведем комплексное онлайн обучение по работе с площадкой
Создадим уникальный дизайн карточек товара, проведём фото- и видеосъёмку, создадим rich-контент
Настроим самые эффективные методы продвижения в рекламе ваших товаров
Организуем работу склада, чтобы сделать его максимально удобным для Вас и покупателя
Создадим бизнес под ключ
Срочные новости. Только сегодня оставь заявку на бесплатный аудит карточки товара!

Наши услуги

Мы помогаем и поддерживаем наших клиентов в быстром и успешном развитии их бизнеса
Обучающие ку﻿рсы
Вы узнаете, как работают современные онлайн-площадки, выберете платформу и разработаете стратегию продвижения своих товаров
Записаться на курс
Готовый магазин
С нуля настроим ваш магазин для работы на топовых маркетплейсах России, Китая, Турции, Казахстана и других стран
Открыть магазин
Сопровождение бизнеса
Возьмем на себя все процессы по ведению вашего бизнеса на маркетплейсах, вам останется только собирать заказы и отгружать товары
Мне нужны продажи

Преимущества сот﻿рудничества с нами

Мы профессионально настроим Ваш бизнес по торговле на более 30 мировых электронных площадках

Скучные документы, тяжелые часы настройки и проверок от маркетплейсов мы взяли на себя
Harder
Ваш товар и бренд в Топе на маркетплейсе благодаря нашим стратегиям и SEO-оптимизации карточек
Better
Всего за 3 недели у вас готовый виртуальный магазин, на который остается только подгрузить товар
Faster
Мы оказываем полное сопровождение на маркетплейсе и обучаем основам работы на них
Stronger

НАЧНИ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА OZON И WILDBERRIES УЖЕ СЕГОДНЯ

ВМЕСТЕ С КОМПАНИЕЙ e-MARKET

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Почему e-MARKET?
В современных реалиях лучший способ получить быструю прибыль, многомиллионную аудиторию, и увеличить узнаваемость бренда - это интегрировать бизнес на маркетплейсы.

Здесь стоит довериться профессионалам - команда e-MARKET TECH. более 10 лет помогает своим клиентам активно продвигать товары и услуги на популярных онлайн-платформах.

Мы в e-MARKET ломаем стереотипы о том, что реклама и ведение бизнеса в интернете стоят баснословных денег.
Мы готовы доказать Вам, что продажи онлайн с нашей помощью на Ozon, Wildberries, KazanExpress, Яндекс.Маркет, AliExpress - это не заоблачный уровень и дорогое удовольствие, а доступный любому предпринимателю шаг в перспективное будущее!
Почему маркетплейсы?
Покупки через эти онлайн-ритейлеры растут с каждым годом, а аудитория увеличивается в кратном размере. Не только крупные мультибренды, но и множество начинающих предпринимателей здесь на равных.

Вам больше не нужно хранить товар у себя на складе, не нужно задумываться о логистике, о документации, о поддержке сайта и прочих расходах, все эти задачи Вы можете отдать маркетплейсам, а Вам остается только определиться с ценой и прибылью, которую Вы хотите заработать.


Выделить Вас с помощью качественного создания карточек с продающим описанием и rich-контентом, профессиональными фото с инфографикой - задача, с которой легко справятся наши специалисты.

Мы также уверены, что сможем увеличить Вам продажи, и вывести Ваш магазин в ТОП на маркетплейсе!
Какие услуги для маркетплейсов предоставляет компания?
Начинать новое всегда тяжело. Это выход из зоны комфорта. Но ради расширения клиентской базы, увеличения продаж и продвижения бренда стоит забыть про старые и малоэффективные методы торговли.
Сегодня гиганты, такие как Вайлдберриз или Озон, отбирают львиную долю покупателей у акул бизнеса. Они помогают развиваться малому бизнесу и частным компаниям наравне с огромными корпорациями именитых брендов.

e-MARKET TECH. предлагает своим клиентам в рамках тарифных планов ряд услуг:

  • Регистрация аккаунта на маркетплейсе
  • Предварительный анализ товарной категории в аналитическом сервисе
  • Загрузка и создание SKU
  • Проработка SEO-оптимизированного описания товара, наименования товара, характеристик товара
  • Проработка представленного -фото -видеоконтента
  • Настройка ценообразования и программы участия в акциях площадки
  • Настройка рекламных кабинетов
  • Выбор и согласование с получателем поддержки транспортной компании и согласование сроков забора и отправки груза на склад площадки
  • Сопровождение оформления и отгрузки заказов
  • Консультационная поддержка

Как всему этому научиться? Очень просто! Прослушать курсы в нашей e-MARKET Academy, это быстрый и легкий способ получить ответы на ряд вопросов:

  • как вести бизнес на маркетплейсах
  • как заполнять правильно карточки для Озон, например, или другой площадки
  • как выбрать подходящую платформу с учетом особенностей ведения бизнеса
  • как правильно использовать инфографику для построения эффективной модели работы на маркетплейсах
Этому не учат в экономических университетах, но в e-MARKET не только в теории расскажут, но и детально проведут индивидуальные и групповые практические занятия для закрепления полученных знаний!

Что конкретно мы предлагаем нашим клиентам? Вы отдыхаете - мы работаем!
Скоро на Яндекс.Маркет, Kapsi, eBay, Alibaba, AliExpress будут размещаться Ваши товары!

Можно сэкономить на рекламе?

Стоит задуматься о различных маркетинговых решениях для вашего магазина на маркетплейсе. В компании e-MARKET TECH мы и это готовы взять на себя!

Подберем оптимальные программы для Вас или создадим эксклюзивный спецпроект, которые гарантированно помогут:

  • увеличить рост товарооборота
  • увеличить видимость/узнаваемость вашей продукции на площадке
  • привлечь новых клиентов
  • снизить маркетинговые и рекламные затраты
  • сделать ваш бизнес лояльным к клиентам

С хорошими фото будет больше продаж?

Что привлекает потенциальных клиентов? Пестрая и креативная реклама, приятный видеоряд, обзоры на товар, качественный фотоматериал или возможность увидеть товар и повернуть его на экранах смартфонов / компьютера на 360 градусов.

Качественная фотосъемка продемонстрирует все достоинства товара, покажет преимущества с разных ракурсов, и даст возможность оценить покупателю размер, цвет и даже визуально потрогать Ваш товар.
Доказано, что хорошее фото привлекает больше покупателей, Вы получаете больше продаж, и меньше возвратов.

Для организации фотосессий любого масштаба или создания продающих продуктовых видео в e-MARKET TECH. есть современная фотостудия и первоклассная команда фотографов.
Ваши товары буквально заиграют новыми красками, а продуманная стратегия привлечет большую аудиторию к Вам на сайт или страницу на маркетплейсе.

Мы поможем создать Вам качественный контент:

  • Предметное фото
  • Фото одежды
  • Модельная фотосъемка
  • Фото 360°
  • Продуктовое видео

Зачем сайт когда есть магазин на маркетплейсе?

В XXI веке отсутствие собственного сайта у компании вызывает недоверие у клиентов. Может вы что-то пытаетесь скрыть или предоставляете некачественный сервис? Почему вы прячетесь от людей? Все вопросы, отпугивающие вашу целевую аудиторию будут сняты, если у вас есть собственный сайт.

В e-MARKET TECH. предлагаем быстро и недорого создать следующие виды сайтов для Вас:

  • визитка
  • каталог
  • корпоративный сайт
  • интернет-магазин

Все они будут содержать контактную информацию о Вас, ваших товарах и услугах, отзывы от покупателей и партнеров, фото и видео продукции, и помогут в реализации товаров онлайн, и отправки их клиентам.
Вы сможете с их помощью быстро добиться поставленных целей и выйти на новый уровень продаж!
Что Клиенты говорят о нас?
Мария Романова
Личный бренд одежды, ⭐⭐⭐⭐⭐
Создавать одежду это мой второй бизнес, поэтому я выбрала e-MARKET.
Уже два года они занимаются полным ведением моего магазина, и показывают стабильно хорошие результаты.
Александр Полуянов
Изделия ручной работы, ⭐⭐⭐⭐⭐
Раньше я продавал свои изделия через группы ВКонтакте, но уже давно хотел разместиться на Wildberries.
Ребята из e-MARKET Academy очень подробно рассказали о работе с площадкой и помогли создать магазин.
Юсупова Наиля
Кондитерские изделия, ⭐⭐⭐⭐⭐
Уже давно торгую на маркетплейсах, но с новой линейкой шоколада появилась необходимость в хороших фото. Я сделала правильное решение, что обратилась в e-MARKET, фото получились отличные!
Интеграция с Яндекс Маркет
Интеграция с Ozon
Интеграция с Widberries
Интеграция с Fordaq
Интеграция с ebay
Интеграция с Alibaba
Мы всегда готовы ответить на вопросы
Позвоните нам
+7 (939) 819-79-56
Напишите нам
info@e-market.tech
Мы работаем
Пн — Пт
09:00 — 18:00
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